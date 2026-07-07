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09:53, 7 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о настрое Зеленского перед встречей с Трампом

Bloomberg: Зеленский настроен оптимистично на переговоры с Трампом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский настроен оптимистично на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в ходе саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Анкаре, который стартует 7 июля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, который общался с украинским лидером в последние дни.

«Президент Украины настроен оптимистично в преддверии переговоров с Дональдом Трампом и другими лидерами НАТО на саммите в Турции», — сообщили журналисты.

Кроме того, согласно информации другого источника, Зеленский намерено откладывает подписание соглашения с Трампом о сотрудничестве Украины и США в области производства дронов. Причина, уточняет издание, в том, что украинский лидер «добивается более выгодных условий и признания ценности сделки со стороны высокопоставленных американских чиновников».

При этом пресс-секретарь украинского президента Дмитрий Литвин опроверг информацию о том, что он пролонгирует заключение соглашения.

Саммит НАТО в Анкаре пройдет с 7 по 8 июля. Сообщается, что он станет самым коротким за всю историю.

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