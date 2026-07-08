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15:17, 8 июля 2026Культура

В Казахстане отменили концерт украинской группы

Украинская группа «Пошлая Молли» сообщила об отмене концертов в казахстанских городах
Андрей Шеньшаков

Кадр: ПОШЛАЯ МОЛЛИ / YouTube

Украинская группа «Пошлая Молли» объявила об отмене концерта в Казахстане. Об этом сообщило издание The Flow.

Артисты рассказали, что не смогут провести запланированные выступления в Алма-Ате и Астане в рамках своего тура. «Как только у нас появится возможность поделиться новостями, вы узнаете о концертах первыми», — сообщили представители коллектива.

После начала специальной военной операции (СВО) солист «Пошлой Молли» Кирилл Бледный выступил в поддержку Украины и осудил политику российских властей.

Ранее осудившая Россию популярная украинская рок-группа осталась практически без концертов. Заработок музыкантов сильно упал из-за сокращения концертной деятельности.

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