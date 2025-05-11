Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:36, 11 мая 2025Культура

Осудившая Россию популярная украинская рок-группа осталась практически без концертов

Shot: Украинская группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @dropbled

Популярная украинская рок-группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, заработок музыкантов сильно упал из-за сокращения концертной деятельности. Сейчас единственный стабильный источник дохода исполнителей — это продажа кофт и футболок фанатам из России. В среднем такая одежда стоит около шести тысяч рублей. Доход от продажи мерча поступает на ИП директора группы, которое зарегистрировано в РФ.

Предполагается, что артисты стали испытывать финансовые трудности после того, как осудили Москву за специальную военную операцию (СВО), разозлили соотечественников песнями на русском языке, а также разочаровали поклонников из Польши.

Ранее активисты из движения «Сорок сороков» обратились в Роскомнадзор с требованием убрать с российских платформ музыку, которую исполняют поддерживающие Вооруженные силы Украины (ВСУ) артисты. Среди них: Светлана Лобода, «Пошлая Молли», Верка Сердючка и«Би-2» ( участник группы Лева, настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов).

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский согласился на переговоры с Россией при одном условии

    Эрдоган заявил о переломном моменте в конфликте России и Украины

    Две женщины получили ранения при эвакуации из Суджанского района

    В ВСУ раскрыли текущую обстановку на поле боя в Донбассе

    Осудившая Россию популярная украинская рок-группа осталась практически без концертов

    Выступавшая за Словению гимнастка объяснила возвращение российского гражданства

    У звезды реалити-шоу обнаружили две матки

    В Румынии план ЕС о переговорах по Украине назвали капканом для Трампа

    В России за майские выходные появилось 16 новых миллионеров

    Песков высказался об атаке роя беспилотников на Москву перед 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости