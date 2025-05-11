Осудившая Россию популярная украинская рок-группа осталась практически без концертов

Shot: Украинская группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов

Популярная украинская рок-группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, заработок музыкантов сильно упал из-за сокращения концертной деятельности. Сейчас единственный стабильный источник дохода исполнителей — это продажа кофт и футболок фанатам из России. В среднем такая одежда стоит около шести тысяч рублей. Доход от продажи мерча поступает на ИП директора группы, которое зарегистрировано в РФ.

Предполагается, что артисты стали испытывать финансовые трудности после того, как осудили Москву за специальную военную операцию (СВО), разозлили соотечественников песнями на русском языке, а также разочаровали поклонников из Польши.

Ранее активисты из движения «Сорок сороков» обратились в Роскомнадзор с требованием убрать с российских платформ музыку, которую исполняют поддерживающие Вооруженные силы Украины (ВСУ) артисты. Среди них: Светлана Лобода, «Пошлая Молли», Верка Сердючка и«Би-2» ( участник группы Лева, настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов).