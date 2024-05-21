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14:09, 21 мая 2024Культура

Музыку поддержавших ВСУ артистов потребовали убрать с российских платформ

«Сорок сороков» потребовало изъять из сети песни поддержавших ВСУ звезд

Фото: Lee Campbell / Unsplash

Активисты из движения «Сорок сороков» обратилась в Роскомнадзор, потребовав убрать с российских платформ музыку, которую исполняют поддерживающие Вооруженные силы Украины (ВСУ) артисты. Об этом сообщает издание «Абзац».

В организации обратили внимание, что песни Светланы Лободы, «Пошлой Молли», Верки Сердючки, «Би-2» и других поддержавших Украину исполнителей до сих пор находятся в открытом доступе в сети. «Просим принять меры пресекательного характера для ограничения доступа пользователей российского сегмента сети интернет к этим материалам», — говорится в обращении «Сорока Сороков».

Ранее стало известно, что покинувшая Россию певица Алла Пугачева в среднем получила 10 миллионов рублей в день от каждой из отечественных платформ после выхода нового альбома.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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