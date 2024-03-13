Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:53, 13 марта 2024Культура

Названа сумма заработка Пугачевой в России

Пугачева заработала 20 миллионов рублей после выхода нового альбома

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Певица Алла Пугачева заработала 20 миллионов рублей на одной из российских платформ после выхода нового альбома. Сумма заработка артистки назвала KP.RU ее приятельница.

Собеседница издания уточнила, что Пугачева давно не издавала песни и не знала, что можно зарабатывать на скачиваниях своих композиций в сети. «Каково же было ее удивление, когда только на одной музыкальной российской платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 миллионов рублей. И это только на одной цифровой площадке, а их у нас немало», — рассказала она.

По словам женщины, певица в среднем получила 10 миллионов рублей в день от каждой из отечественных платформ. При этом выпущенные песни — не новые, они находились в архиве.

Ранее стало известно, что Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом под названием «P.S.». Пластинка состоит из 20 аудиозаписей с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Кремлевском дворце в 2019 году.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие

      Российский хоккеист принял участие в драке в матче НХЛ

      Россияне летом массово устремятся в Мурманск и Северную Осетию

      Автозавод «Москвич» захотел найти нового китайского партнера

      Мужчина обвинил бывшую возлюбленную в измене и расправился с ее любимой лошадью

      Первая частная японская ракета взорвалась сразу после старта

      Шэрон Стоун вспомнила о требованиях переспать с актером ради «усиления химии»

      Россиянам отсоветовали покупать один тип дач

      Россиянин вонзил нож в грудь 16-летнего подростка и попал под суд

      Названа сумма заработка Пугачевой в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше