Названа сумма заработка Пугачевой в России

Пугачева заработала 20 миллионов рублей после выхода нового альбома

Певица Алла Пугачева заработала 20 миллионов рублей на одной из российских платформ после выхода нового альбома. Сумма заработка артистки назвала KP.RU ее приятельница.

Собеседница издания уточнила, что Пугачева давно не издавала песни и не знала, что можно зарабатывать на скачиваниях своих композиций в сети. «Каково же было ее удивление, когда только на одной музыкальной российской платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 миллионов рублей. И это только на одной цифровой площадке, а их у нас немало», — рассказала она.

По словам женщины, певица в среднем получила 10 миллионов рублей в день от каждой из отечественных платформ. При этом выпущенные песни — не новые, они находились в архиве.

Ранее стало известно, что Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом под названием «P.S.». Пластинка состоит из 20 аудиозаписей с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Кремлевском дворце в 2019 году.