Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:59, 1 марта 2024Культура

Раскрыты детали нового альбома Пугачевой

Новый альбом Пугачевой создан из ее старых концертных записей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Раскрыты детали нового альбома эстрадной певицы Аллы Пугачевой под названием «P.S.», который она выпустила 1 марта. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, пластинка состоит из 20 аудиозаписей с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Кремлевском дворце в 2019 году. При этом, записи с мероприятия уже пятый год доступны на платформе YouTube и в фанатских группах артистки.

Звукорежиссер Анатолий Лопатин, который много лет работал с Пугачевой, подтвердил, что певица не записывала вошедшие в альбом композиции на студии. При этом, в «P.S.» песни исполнительницы сопровождаются аплодисментами гостей концерта пятилетней давности, а также короткими репликами самой артистки со сцены.

В статье предположили, что, выпустив новый релиз, Пугачева планировала заработать. По мнению экспертов, этого не произойдет, так как никаких новых творческих работ певицы в пластинку не вошло.

Ранее сообщалось, что уехавший из России внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков выступит в Лос-Анджелесе.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      «Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

      СК РФ возбудит уголовное дело из-за выгнанного с рейса участника СВО

      Раскрыт ранний признак болезни Альцгеймера

      Ушедший на СВО мэр российского города стал главой отряда губернатора «Тигр»

      Раскрыты детали нового альбома Пугачевой

      Самойлова и Джиган объяснили необходимость экономить на жилье

      В России предложили изменить возраст получения «Пушкинской карты»

      Сестра Ким Кардашьян снялась топлес для собственного бренда одежды

      Медведев высказался о возможности сыграть на Олимпийских играх-2024

      Россиянин надругался над школьницей в автобусе и был задержан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше