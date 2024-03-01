Раскрыты детали нового альбома Пугачевой

Новый альбом Пугачевой создан из ее старых концертных записей

Раскрыты детали нового альбома эстрадной певицы Аллы Пугачевой под названием «P.S.», который она выпустила 1 марта. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, пластинка состоит из 20 аудиозаписей с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Кремлевском дворце в 2019 году. При этом, записи с мероприятия уже пятый год доступны на платформе YouTube и в фанатских группах артистки.

Звукорежиссер Анатолий Лопатин, который много лет работал с Пугачевой, подтвердил, что певица не записывала вошедшие в альбом композиции на студии. При этом, в «P.S.» песни исполнительницы сопровождаются аплодисментами гостей концерта пятилетней давности, а также короткими репликами самой артистки со сцены.

В статье предположили, что, выпустив новый релиз, Пугачева планировала заработать. По мнению экспертов, этого не произойдет, так как никаких новых творческих работ певицы в пластинку не вошло.

Ранее сообщалось, что уехавший из России внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков выступит в Лос-Анджелесе.

