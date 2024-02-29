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18:18, 29 февраля 2024Культура

Внук Пугачевой анонсировал концерт в Лос-Анджелесе

Уехавший из России внук Пугачевой Никита Пресняков выступит в Лос-Анджелесе

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Уехавший из России внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков выступит в Лос-Анджелесе. Концерт он анонсировал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Выступление «Ночь хитов нулевых» запланировано на Международный женский день. Стоимость билетов составляет 40 долларов за просмотр выступления онлайн и 50 долларов за посещение вживую. Для женщин вход бесплатный.

«Для вас прозвучат хиты нулевых в новом формате ремейков», — сообщил подписчикам Пресняков.

В октябре 2022 года внук Пугачевой улетел в США из России. Тогда сообщалось, что в связи с переездом артист сорвал несколько предстоящих спектаклей со своим участием. Позднее Пресняков взялпсевдоним Nick Pres и начал работать в сфере клипмейкинга.

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      Мария Рюрикова
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