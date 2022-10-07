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Внук Пугачевой улетел в США

Starhit: внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков улетел в США и сорвал спектакли в театре
Никита Пресняков

Никита Пресняков. Фото: Екатерина Цветкова / Globallookpress.com

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков улетел в США и сорвал спектакли в Московском Губернском театре. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на собственный источник.

«Он уехал в Америку еще две недели назад и всех этим, грубо говоря, подставил. Сорвал будущие спектакли, несколько концертов-заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре проблематично, так как у него главная роль в спектакле, сложно взять и сходу ввести нового исполнителя», — заявил собеседник издания.

Ранее в пятницу появилась информация о том, что 31-летнего Преснякова призвали в рамках частичной мобилизации. Пятый канал сообщал, что артист находился в Московском Губернском театре на репетиции, откуда его и забрали. Позднее в театре опровергли информацию о мобилизации внука Пугачевой. Он тоже назвал эту информацию фейком.

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Евгений Шульгин
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