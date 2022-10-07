Мобилизацию внука Пугачевой опровергли

Московский Губернский театр опроверг мобилизацию Никиты Преснякова

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков не был мобилизован. Появившуюся ранее в СМИ информацию опровергли «Звезде» в Московском Губернском театре.

Уточняется, что 7 октября его даже не было в здании театра, а последний раз на репетиции Пресняков был в конце сентября.

Ранее «Пятый канал» с ссылкой на источник, близкий к театру, сообщил, что артист находился в Московском Губернском театре на репетиции, откуда его и забрали. Впоследствии «Пятый канал» удалил публикацию, в данный момент она недоступна.

В конце сентября стало известно, что Алла Пугачева вновь покинула Россию. Певица улетела в Израиль, не купив обратного билета.

18 сентября Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов. После появилась информация о том, что артистку проверят на дискредитацию российской армии.