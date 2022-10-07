Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова мобилизовали, забрав с репетиции из театра

31-летнего внука эстрадной певицы Аллы Пугачевой музыканта Никиту Преснякова призвали по частичной мобилизации. Об этом сообщает «Пятый канал» с ссылкой на источник, близкий к театру.

По информации издания, артист находился в Московском Губернском театре на репетиции, откуда его и забрали. Представители пресс-службы учреждения, а также пиар-менеджер Преснякова отказались от комментариев.

В конце сентября стало известно, что Алла Пугачева вновь покинула страну. Певица улетела в Израиль, не купив обратного билета. Позже Telegraf опубликовал фото израильского паспорта исполнительницы.

Он был выдан в мае текущего года со сроком действия на один год. Подлинность документа изданию подтвердили источники среди израильских пограничников.