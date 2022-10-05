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Стало известно о гражданстве Израиля у Аллы Пугачевой

Telegraf опубликовал фото израильского паспорта певицы Аллы Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Алла Пугачева получила гражданство Израиля. Об этом стало известно украинскому изданию Telegraf.

Журналисты опубликовали фото паспорта артистки, он был выдан в мае текущего года со сроком действия на один год. Подлинность документа изданию подтвердили источники среди израильских пограничников.

Речь предположительно идет о получении певицей даркона — израильского заграничного паспорта. В соответствии с новыми правилами репатрианты могут оформить его спустя три месяца после получения гражданства или по ускоренной программе. Первый документ гражданина действителен один год, срок действия следующего, при условии проживания в Израиле, будет составлять пять лет.

18 сентября Пугачева попросила в соцсетях признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

Позже появилась информация, что артистка выставила на продажу дом в Подмосковье и покинула Россию. Певица улетела в Израиль, не купив обратного билета.

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Варвара Кошечкина
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