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Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом

Певица Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская эстрадная певица Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов. Об этом знаменитость написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В посте в соцсети Примадонна заявила, что солидарна с мужем, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». По ее словам, шоумен желает своей родине лишь процветания.

О внесении Галкина в реестр иноагентов стало известно 16 сентября. По данным Министерства юстиции, телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

В ответ на это шоумен заявил: «Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом».

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Варвара Кошечкина
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