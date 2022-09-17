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Максим Галкин прокомментировал свой статус иноагента

Шоумен Максим Галкин заявил, что не согласен со статусом иноагента
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Шоумен Максим Галкин, которого накануне Минюст России включил в реестр физлиц-иностранных агентов, прокомментировал свой статус. Об этом пишет РИА Новости.

«Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом», — сказал Галкин.

Он добавил, что развернута «беспрецедентная кампания по очернению его имени». По словам шоумена, он не готов отказаться от политической сатиры, политического юмора на потребу сегодняшнего дня. «И это особенность моего жанра, иначе тогда этим незачем заниматься», — заключил он.

О внесении Галкина в реестр иноагентов стало известно 16 сентября. По данным Министерства юстиции, телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

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Марина Совина
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