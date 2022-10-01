Алла Пугачева выставила на продажу особняк в Подмосковье

Певица Алла Пугачева выставила на продажу особняк в деревне Грязь за миллиард рублей

Певица Алла Пугачева выставила на продажу принадлежащий ей и ее супругу, шоумену Максиму Галкину, особняк в деревне Грязь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что стоимость особняка звездной пары оценивается в 1 миллиард рублей. Пока что желающих купить шестиэтажный замок в Подмосковье не нашлось. По данным Mash, в настоящее время в доме живет и присматривает за ним внук певицы Никита Пресняков.

Кроме того, сообщается, что артистка посетила гимназию в Липках, где учились ее дети. Она попросила подготовить для нее личные дела, табели успеваемости, медкарты, а также сведения о грамотах и наградах Гарри и Лизы, которые 1 сентября пошли в третий класс.

В марте этого года Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию вместе с детьми. На протяжении нескольких месяцев семья проживала в Израиле, после чего арендовала виллу в Латвии. В конце августа исполнительница вернулась на родину, а позже снова уехала.

В сентябре артистка попросила признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.