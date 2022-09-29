Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Алла Пугачева покинула Россию

«Известия»: Алла Пугачева улетела из России в Израиль

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Эстрадная певица Алла Пугачева вновь покинула Россию. Об этом сообщает газета «Известия» в своем Telegram-канале.

Исполнительница улетела в Израиль из аэропорта Внуково. Источник издания утверждает, что у нее нет обратного билета.

Журналисты посчитали, что Пугачева покинула страну, так как заметили в аэропорту автомобиль Chevrolet Express. Именно на нем артистка отвозила детей в школу 1 сентября.

В марте этого года Алла Пугачева покинула Россию вместе с семьей. Певица на протяжении нескольких месяцев проживала в Израиле, а после переехала в Латвию, где арендовала виллу. В августе она вернулась в Москву.

18 сентября Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов. Два дня спустя появилась информация о том, что из-за поста с просьбой признать ее иноагентом артистку проверят на дискредитацию российской армии. С соответствующим заявлением в прокуратуру обратилась жительница Подмосковья.

Неизвестное будущее
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
В Энергодаре отреагировали на сообщения о возгорании энергоблока ЗАЭС
Раскрыты детали нового мегапроекта России
Стало известно о возможном введении санкций против российских металлов
Женщина решила поддержать подругу и родила ей ребенка
Бывшие сотрудники «Эха Москвы» запустят новую медиаплатформу
Платье Джулии Фокс сравнили с фольгой и высмеяли в сети
Раскрыты нетипичные признаки сердечно-сосудистых заболеваний
Найдены обломки пытавшегося предупредить «Титаник» об айсберге судна
НАТО пригрозило ответить за атаку на «Северный поток»
Призер Евро-2008 рассказал о походе в военкомат после получения повестки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.