Пять человек погибли при пожаре на пароме

Пять человек погибли во время пожара на пароме около острова Мадура

Пять человек погибли во время пожара на пароме около индонезийского острова Мадура. Об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что во время ЧП на борту находился 271 человек, из которых спасти удалось 225. Больше 40 на данный момент числятся пропавшими без вести.

Агентство уточнило, что сейчас еще продолжается поисково-спасательная операция. Информации о причинах возгорания на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге двое детей стали жертвами пожара в трехкомнатной квартире в доме во Фрунзенском районе. Кроме детей, в пожаре пострадала женщина. Сейчас она госпитализирована.