Премьер Польши высказался о передаче Украине ракет для Patriot

Туск: Польша пока не собирается передавать Киеву дополнительные ракеты для систем Patriot

Польша пока не собирается передавать Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot. Об этом по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает ТАСС.

«Мы пока не планируем помощь такого типа», — ответил он на вопрос журналистов.

Ранее президент США Дональд Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты выдадут Украине лицензию на производство зенитного ракетного комплекса Patriot. Он уточнял, что речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.