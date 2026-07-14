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10:00, 14 июля 2026Мир

Премьер Польши высказался о передаче Украине ракет для Patriot

Туск: Польша пока не собирается передавать Киеву дополнительные ракеты для систем Patriot
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Польша пока не собирается передавать Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot. Об этом по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает ТАСС.

«Мы пока не планируем помощь такого типа», — ответил он на вопрос журналистов.

Ранее президент США Дональд Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты выдадут Украине лицензию на производство зенитного ракетного комплекса Patriot. Он уточнял, что речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.

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