19-летний юноша лишил родителей наследства в 226 миллионов рублей

В Китае 19-летний миллионер оставил родителей без наследства

В Китае 19-летний миллионер лишил родителей наследства. Об этом сообщает Mothership.

Юноша из Шанхая по фамилии Ли владеет квартирой и денежными средствами на общую сумму около 20 миллионов юаней (225,8 миллиона рублей). Все это подарили ему родители после того, как развелись и завели новые семьи. Студент постоянно рискует жизнью, так как увлекается экстремальными видами спорта, но составляя завещание, родителей он в него не включил.

Ли заявил, что мать и отец мало общаются с ним после развода. Кроме того, студент не хочет, чтобы деньги достались новым избранникам родителей и их детям, которых он считает чужими людьми.

Как заявил юрист, который заверил завещание Ли, в последнее время в Китае люди желают составить подобные документы в молодом возрасте.

Ранее сообщалось, что гонконгский киномагнат Чарльз Хен вычеркнул сыновей из завещания и оставил состояние невестке — тайваньской актрисе Би Хейден. Миллионер заявил, что у его отпрысков нет деловой хватки, и они быстро лишатся всех денег.