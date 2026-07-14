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10:07, 14 июля 2026Из жизни

19-летний юноша лишил родителей наследства в 226 миллионов рублей

В Китае 19-летний миллионер оставил родителей без наследства
Никита Савин
Никита Савин

Фото: smolaw / Shutterstock / Fotodom

В Китае 19-летний миллионер лишил родителей наследства. Об этом сообщает Mothership.

Юноша из Шанхая по фамилии Ли владеет квартирой и денежными средствами на общую сумму около 20 миллионов юаней (225,8 миллиона рублей). Все это подарили ему родители после того, как развелись и завели новые семьи. Студент постоянно рискует жизнью, так как увлекается экстремальными видами спорта, но составляя завещание, родителей он в него не включил.

Ли заявил, что мать и отец мало общаются с ним после развода. Кроме того, студент не хочет, чтобы деньги достались новым избранникам родителей и их детям, которых он считает чужими людьми.

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Как заявил юрист, который заверил завещание Ли, в последнее время в Китае люди желают составить подобные документы в молодом возрасте.

Ранее сообщалось, что гонконгский киномагнат Чарльз Хен вычеркнул сыновей из завещания и оставил состояние невестке — тайваньской актрисе Би Хейден. Миллионер заявил, что у его отпрысков нет деловой хватки, и они быстро лишатся всех денег.

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