Миллиардер вычеркнул из завещания сыновей и оставил богатство невестке

Гонконгский киномагнат Чарльз Хен вычеркнул сыновей из завещания и оставил состояние невестке — тайваньской актрисе Би Хейден. Об этом сообщает издание The Standard.

По словам миллиардера, у его сыновей Джеки и Джонатана нет деловой хватки. «Если я оставлю имущество им, его быстро выманят обманом», — объяснил он. Поэтому богатства перейдут в специальный фонд под управлением Би Хейден — жены его старшего сына, которая, по мнению Хена, умеет распоряжаться деньгами.

Завещание содержит несколько условий. Если внуки Хена эмигрируют в США или уедут туда учиться, то лишатся своей доли наследства. Кроме того, украшения супруги миллиардера перейдут напрямую внучке. Условия могут быть пересмотрены, если в течение ближайших десяти лет сыновья возьмутся за ум.

Младший сын киномагната Джонатан Хен остался недоволен. «Он только и твердит: несправедливо, несправедливо», — посетовал миллиардер. Его жене пришлось заблокировать сына в мессенджере, а он сам общается с Джонатаном исключительно через секретаря.

Состояние Чарльза Хена оценивается в 6,4 миллиарда долларов (примерно 500 миллиардов рублей). Он с 1970-х годов снимался в кино, преимущественно в фильмах о боевых искусствах. Затем стал продюсером и работал со всеми гонконгскими звездами, кроме Джеки Чана. Отец и старший брат Хена возглавляли «Сунъион» — одну из самых могущественных гонконгских триад, орудующую в том числе и в России.

