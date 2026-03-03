Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:23, 3 марта 2026Из жизни

Миллиардер вычеркнул из завещания сыновей и оставил богатство невестке

Гонконгский киномагнат Чарльз Хен вычеркнул сыновей из завещания
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Visual China Group via Getty Images

Гонконгский киномагнат Чарльз Хен вычеркнул сыновей из завещания и оставил состояние невестке — тайваньской актрисе Би Хейден. Об этом сообщает издание The Standard.

По словам миллиардера, у его сыновей Джеки и Джонатана нет деловой хватки. «Если я оставлю имущество им, его быстро выманят обманом», — объяснил он. Поэтому богатства перейдут в специальный фонд под управлением Би Хейден — жены его старшего сына, которая, по мнению Хена, умеет распоряжаться деньгами.

Завещание содержит несколько условий. Если внуки Хена эмигрируют в США или уедут туда учиться, то лишатся своей доли наследства. Кроме того, украшения супруги миллиардера перейдут напрямую внучке. Условия могут быть пересмотрены, если в течение ближайших десяти лет сыновья возьмутся за ум.

Материалы по теме:
Живешь только дважды Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Живешь только дваждыМиллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
26 мая 2019
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива» Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
17 января 2019
«Я хотела преподать урок олигарху» Как разводятся богатейшие люди планеты?
«Я хотела преподать урок олигарху»Как разводятся богатейшие люди планеты?
20 января 2022

Младший сын киномагната Джонатан Хен остался недоволен. «Он только и твердит: несправедливо, несправедливо», — посетовал миллиардер. Его жене пришлось заблокировать сына в мессенджере, а он сам общается с Джонатаном исключительно через секретаря.

Состояние Чарльза Хена оценивается в 6,4 миллиарда долларов (примерно 500 миллиардов рублей). Он с 1970-х годов снимался в кино, преимущественно в фильмах о боевых искусствах. Затем стал продюсером и работал со всеми гонконгскими звездами, кроме Джеки Чана. Отец и старший брат Хена возглавляли «Сунъион» — одну из самых могущественных гонконгских триад, орудующую в том числе и в России.

Ранее сообщалось, что в Ирландии женщина вышла замуж за 75-летнего фермера-миллионера и на следующий день унаследовала его состояние и ферму площадью 89 гектаров, стоимость которой оценивается в 5,5 миллиона евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Войны можно вести вечно». Трамп хвастается возможностями США, пока чиновники жалуются на быстрое истощение вооружений

    Бывшая заместитель прокурора российского города получила электронный браслет

    Страна БРИКС внезапно начала давить на Иран

    Эффект от дела Долиной на рынок жилья оценили

    Моссад провел ночную наземную операцию в Иране

    Врач предупредил о тихо отравляющих организм продуктах

    Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности

    Родственник Зюганова решил отказаться от карьеры в Госдуме

    Страдающий от болезни Губин рассказал о проблеме встать с кровати

    Миллиардер вычеркнул из завещания сыновей и оставил богатство невестке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok