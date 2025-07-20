Женщина вышла замуж за миллионера и на следующий день унаследовала полмиллиарда рублей

В Ирландии миллионер тайно женился и через день умер, оставив жене миллионы евро

В Ирландии женщина вышла замуж за 75-летнего фермера-миллионера и на следующий день унаследовала его состояние. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В январе 2023 года у фермера Джо Грогана диагностировали рак крови. 14 апреля 2023 года Гроган тайно женился на своей сиделке Лизе Флаэрти, которая работала у него на неполную ставку и была на 26 лет моложе. Родственники миллионера не знали ни о свадьбе, ни о его отношениях с сиделкой.

Через день Грогана не стало. В результате Флаэрти должна была получить в наследство его ферму площадью 89 гектаров, стоимость которой оценивается в 5,5 миллиона евро (полмиллиарда рублей).

Семья покойного потребовала провести детальное расследование, утверждая, что в деле осталось «множество неотвеченных вопросов». Коронер отклонил просьбу семьи. В его заключении говорится, что наиболее вероятной причиной случившегося с Гроганом стала инфекция.

Ранее сообщалось, что суд лишил бывшую стриптизершу Анну Николь Смит права претендовать на наследство покойного мужа — техасского миллиардера Говарда Маршалла. Деньги достались сыну миллиардера Пирсу Маршаллу.