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10:19, 14 июля 2026Культура

Волочкову призвали к ответу за слова о повальном пьянстве россиян

Общественник Глущенко опроверг утверждение Волочковой об алкоголизме у половины россиян
Ольга Коровина

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Утверждение балерины Анастасии Волочковой о том, что половина россиян злоупотребляет алкоголем, не соответствует действительности. Об этом заявил зампред общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость» Анатолий Глущенко, его слова приводит «Абзац».

В своих интервью артистка неоднократно отвечала на обвинения в алкоголизме фразой о том, что «у нас полстраны бухает водку, а Волочкова с бокалом дорогого просекко и свежей клубникой — алкоголик». Собеседник издания осудил утверждение Анастасии и подчеркнул, что оно было бы справедливым в 1990-х, однако сейчас россияне все чаще отказываются от спиртного.

«Наш народ твердой поступью идет к трезвой жизни, потребление алкоголя в стране снизилось с 19 литров на душу населения до 7,5 литра», — указал Глущенко.

Общественник отметил, что Волочковой следует обратиться к специалистам, поскольку на самом деле разница между злоупотреблением дорогим просекко и «дешевыми фанфуриками» отсутствует.

«Анастасия остается в категории допускающих алкоголь, и именно она, выражаясь ее же сленгом, бухает. Десятки наших народных артистов ушли раньше времени именно из-за пристрастия к алкоголю, хотя в причинах смерти часто пишут про инфаркт», — добавил Глущенко.

Ранее Волочкова резко ответила на выпады хейтеров в социальных сетях. «Осуждающим кошелкам» она предложила хотя бы попытаться надеть пуанты.

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