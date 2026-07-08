Волочкова предложила хейтерам надеть пуанты

Балерина Анастасия Волочкова призвала критиков ее творчества попробовать надеть пуанты

Балерина Анастасия Волочкова резко ответила на выпады хейтеров в социальных сетях. Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка подчеркнула, что уже вошла в историю как выдающаяся и на сегодняшний день самая узнаваемая русская балерина. Волочкова напомнила, что восстанавливается после операции на ноге и по определению не может в 50 лет танцевать так же, как в 25. Кроме того, она призвала хейтеров выучить строчку из ее песни: «А кто эти люди? Х на блюде».

«Осуждающим меня кошелкам, ничего из себя не представляющим, хочу посоветовать попробовать надеть пуанты. Просто примерить. А если попрошу станцевать на них, то мы все поржем», — заключила она.

Ранее Волочкова сравнила себя с Монсеррат Кабалье и заявила, что не стоит ожидать от ее песен вокального исполнения уровня мировых звезд. Бывшая прима подчеркнула, что в первую очередь она — балерина, а только потом — певица.