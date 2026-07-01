Волочкова сравнила себя с Монсеррат Кабалье

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не стоит ожидать от ее песен вокального исполнения уровня мировых звезд. Ее слова передает Общественная Служба Новостей.
Бывшая прима подчеркнула, что в первую очередь она — балерина, а только потом — певица. Поэтому отказ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, от совместного трека ее не обидел.
«Не могу сказать, что меня это задело или как-то умалило мои вокальные данные. Я не профессиональная певица, не стоит ожидать от меня исполнения на уровне Монсеррат Кабалье. Я только учусь вокалу, но азы уже освоила», — пояснила Волочкова.
Ранее Анастасия Волочкова жестко ответила на отказ SHAMAN записать песню. Экс-прима отечественного балета отметила, что не предлагала артисту записать трек, так как у нее достаточно собственных проектов и есть дуэты с Басковым и Зверевым.