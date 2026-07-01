Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:23, 1 июля 2026Культура

Волочкова сравнила себя с Монсеррат Кабалье

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не стоит от нее ждать вокала Монсеррат Кабалье
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Богачев / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не стоит ожидать от ее песен вокального исполнения уровня мировых звезд. Ее слова передает Общественная Служба Новостей.

Бывшая прима подчеркнула, что в первую очередь она — балерина, а только потом — певица. Поэтому отказ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, от совместного трека ее не обидел.

«Не могу сказать, что меня это задело или как-то умалило мои вокальные данные. Я не профессиональная певица, не стоит ожидать от меня исполнения на уровне Монсеррат Кабалье. Я только учусь вокалу, но азы уже освоила», — пояснила Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова жестко ответила на отказ SHAMAN записать песню. Экс-прима отечественного балета отметила, что не предлагала артисту записать трек, так как у нее достаточно собственных проектов и есть дуэты с Басковым и Зверевым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они оказались в тупике». Почему Италия помешала НАТО согласовать помощь Украине и грозит ли это расколом альянсу?

    В Европе появилась «полиция шезлонгов» из-за войн туристов за лежаки

    Гоблин предрек развал интернета

    Инфляция в России замедлилась

    В зоне СВО заметили новую «Молнию»

    SHAMAN нашел объяснение гневу Максима Фадеева в свой адрес

    Захарова ответила гордящемуся самым гомосексуальным парламентом Британии Стармеру

    Мужчинам назвали причину частых мыслей о бывших девушках спустя годы после расставания

    Зеленский предрек массированный удар по Украине

    Санта Клаус оказался педофилом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok