Волочкова сравнила себя с Монсеррат Кабалье

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не стоит от нее ждать вокала Монсеррат Кабалье

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не стоит ожидать от ее песен вокального исполнения уровня мировых звезд. Ее слова передает Общественная Служба Новостей.

Бывшая прима подчеркнула, что в первую очередь она — балерина, а только потом — певица. Поэтому отказ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, от совместного трека ее не обидел.

«Не могу сказать, что меня это задело или как-то умалило мои вокальные данные. Я не профессиональная певица, не стоит ожидать от меня исполнения на уровне Монсеррат Кабалье. Я только учусь вокалу, но азы уже освоила», — пояснила Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова жестко ответила на отказ SHAMAN записать песню. Экс-прима отечественного балета отметила, что не предлагала артисту записать трек, так как у нее достаточно собственных проектов и есть дуэты с Басковым и Зверевым.