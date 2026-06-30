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19:36, 30 июня 2026Культура

Волочкова жестко ответила на отказ SHAMAN записать песню

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не предлагала SHAMAN записать совместный трек
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Богачев / РИА Новости

Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что ей не нужен дуэт с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN. Об этом она сообщила в разговоре с «Газетой.Ru».

Экс-прима отечественного балета отметила, что не предлагала артисту записать трек, так как у нее достаточно собственных проектов и есть дуэты с Басковым и Зверевым.

«Я не предлагала записывать никакой дуэт. Мне есть, чем заниматься. Мне не нужен никакой дуэт, я против хайпа. У меня есть дуэты с Колей Басковым, с Ромой Жуковым, с Сережей Зверевым. Это люди другой элиты», — заявила Волочкова.

Ранее SHAMAN ответил на идею о совместном хите с Волочковой. По его словам, каждый должен делать то, что у него хорошо получается, а в ином случае «получится бардак».

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