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Культура
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10:01, 30 июня 2026Культура

SHAMAN ответил на идею о совместном хите с Волочковой

SHAMAN отказался петь дуэтом с балериной Анастасией Волочковой
Ольга Коровина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, отказался записывать совместный трек с балериной Анастасией Волочковой. Его слова приводит РИА Новости.

Исполнитель признался, что ему интересно сотрудничать с другими музыкантами. По его словам, каждый должен делать то, что у него хорошо получается, а в ином случае «получится бардак».

«Я не понимаю цели и задач. Ну, просто хайпануть. Если бы я танцевал, тогда бы действительно можно было какой-то сделать дуэт, и то не песенный, а танцевальный», — добавил Дронов.

Ранее Волочкова рассказала о своем желании спеть дуэтом с SHAMAN. По словам балерины, она давно мечтает записать трек «с таким сильным вокалистом», который покорит сердца слушателей. Артистка добавила, что у нее в репертуаре есть множество новых песен, которые подошли бы для совместного исполнения.

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