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14:55, 25 июня 2026Культура

Волочкова заявила о желании спеть с SHAMAN

Анастасия Волочкова заявила, что мечтает исполнить совместную песню с певцом SHAMAN
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем желании спеть дуэтом с Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN. Об этом артистка заявила в интервью Общественной Службе Новостей (ОСН).

По словам бывшей примы-балерины, она давно мечтает записать трек «с таким сильным вокалистом», который покорит сердца слушателей.

«Наш дуэт мог бы стать очень зрелищным, незабываемым. Ярослав — сильный вокалист, но говорят, что и у меня голос неплохой. Наш дуэт мог бы покорить сердца многих», ― заявила Волочкова, добавив, что у нее в репертуаре есть множество новых песен, которые подошли бы для совместного исполнения.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о встрече с парализованным отцом, который перенес инсульт 19 лет назад. По словам танцовщицы, прикованный к постели отец почти никого не узнает.

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