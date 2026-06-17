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13:08, 17 июня 2026Культура

Волочкова назвала сокровенной встречу с парализованным отцом

Волочкова призналась, что перенесший инсульт отец никого не узнает
Ольга Коровина

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о встрече с парализованным отцом, который перенес инсульт 19 лет назад. Ее слова приводит «Абзац».

По словам танцовщицы, прикованный к постели отец почти никого не узнает, однако потянулся к ней и смог обнять. Произошедшее Анастасия назвала священной ситуацией и сокровенным событием.

«Я приехала, привезла торт, фейерверки. Но они папе были не нужны. Ему была нужна я», — поделилась Волочкова. Она призналась, что во время встречи с отцом не смогла сдержать слез.

Ранее Волочкова сообщила о примирении с дочерью Ариадной после длительного конфликта. По словам балерины, встреча прошла в доброжелательной атмосфере, мать и дочь попросили друг у друга прощения.

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