Волочкова назвала сокровенной встречу с парализованным отцом

Волочкова призналась, что перенесший инсульт отец никого не узнает

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о встрече с парализованным отцом, который перенес инсульт 19 лет назад. Ее слова приводит «Абзац».

По словам танцовщицы, прикованный к постели отец почти никого не узнает, однако потянулся к ней и смог обнять. Произошедшее Анастасия назвала священной ситуацией и сокровенным событием.

«Я приехала, привезла торт, фейерверки. Но они папе были не нужны. Ему была нужна я», — поделилась Волочкова. Она призналась, что во время встречи с отцом не смогла сдержать слез.

Ранее Волочкова сообщила о примирении с дочерью Ариадной после длительного конфликта. По словам балерины, встреча прошла в доброжелательной атмосфере, мать и дочь попросили друг у друга прощения.