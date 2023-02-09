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15:40, 9 февраля 2023Культура

Внук Пугачевой взял псевдоним и начал работать в США

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков взял псевдоним и начал работать в США
Никита Пресняков

Никита Пресняков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внук российской исполнительницы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков взял псевдоним Nick Pres и начал работать в США в сфере клипмейкинга. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист поведал, что вместе с американским режиссером Дэймоном Эллиотом снял клип на песню Peace Like a River Долли Партон и Дионн Уорвик, о чем написали местные новостные издания.

«Снял клип легендам и уже попал во все СМИ! Я не верю, что это все происходит со мной!» — поделился сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова.

О том, что Никита Пресняков улетел в США, стало известно в октябре прошлого года. Тогда сообщалось, что в связи с переездом артист сорвал несколько предстоящих спектаклей со своим участием.

Ранее народный артист России и поэт Илья Резник высказался о приезде российской исполнительницы Аллы Пугачевой, покинувшей Россию в сентябре 2022-го, на его юбилей.

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Анастасия Астахова
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