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14:43, 2 февраля 2023Культура

Илья Резник высказался о приезде Аллы Пугачевой на его юбилей

Илья Резник заявил, что Алла Пугачева вернется в Россию в будущем

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народный артист России и поэт Илья Резник высказался о приезде российской исполнительницы Аллы Пугачевой на его 85-й юбилей, который состоится 4 апреля. Об этом он сообщил в беседе с «Московским комсомольцем».

Близкий друг артистки поделился мнением, что Пугачева вернется в Россию в будущем. «К сожалению, я не жду Аллу на свой юбилей. Она обязательно вернется на Родину. Я так думаю. Но не сейчас», — отметил Резник.

О том, что певица покинула Россию и переехала жить в Израиль с двумя детьми, стало известно в сентябре прошлого года.

В конце декабря 2022-го руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что исполнительница Алла Пугачева работает на западные спецслужбы.

Ранее режиссер Егор Кончаловский высказался о «достаточном наказании» для уехавших из России звезд.

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Анастасия Астахова
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