Уехавшую из России Аллу Пугачеву обвинили в работе на западные спецслужбы

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что российская эстрадная певица Алла Пугачева работает на западные спецслужбы. Об этом он сообщил в программе «Место встречи» на телеканале НТВ.

Помимо артистки, Бородин также упомянул имена рэп-исполнителя Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) и видеоблогера и журналиста Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов). «Эти люди, по нашей информации, работают на западные спецслужбы», — заявил чиновник.

Бородин подчеркнул, что ждет официальных документов, в которых будет доказана «связь Пугачевой» с западными странами.

«Подождите чуть-чуть, мы вам расскажем всю правду, с кем сотрудничает Алла Пугачева и мутные персоны Моргенштерн и Дудь. На кого эти люди все эти годы работали в России, и почему они убежали именно в трудный момент для нашей страны. Надеюсь, вы все понимаете, что это было сказано не просто так», — заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

Алла Пугачева покинула Россию и переехала жить в Израиль в сентябре этого года. В середине декабря российская налоговая служба закрыла последнюю существовавшую компанию эстрадной певицы из-за банкротства.