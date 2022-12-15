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12:19, 15 декабря 2022Культура

Налоговая закрыла последнюю компанию Аллы Пугачевой

Налоговая закрыла последнюю компанию Аллы Пугачевой из-за банкротства

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская налоговая служба закрыла последнюю существовавшую компанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой из-за банкротства. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Фирма ООО «АБП» занималась организацией концертов исполнительницы, а также вела деятельность радиостанции «Радио Алла» в 2010 году. «АБП» была оформлена на директора артистки Елену Чупракову. Сообщалось, что с 2019 по 2021 год ежегодная прибыль компании уменьшилась в 23 раза — до 3 миллионов рублей.

Ранее Пугачева, покинувшая Россию осенью, приняла решение о ликвидации «АБП», после чего налоговая проверила организацию и закрыла ее. Звездный юрист Андрей Марочкин впоследствии назвал причину ликвидации последней российской компании певицы.

В начале декабря Пугачева попала в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 года.

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Анастасия Астахова
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