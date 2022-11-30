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10:33, 30 ноября 2022Культура

Пугачева начала ликвидацию последней принадлежавшей ей российской компании

Пугачева начала работу по ликвидации последней принадлежавшей ей российской компании

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская эстрадная певица Алла Пугачева начала работу по ликвидации последней принадлежавшей ей отечественной компании ООО «АБП». Об этом сообщает «Октагон» со ссылкой на юридические документы фирмы.

Компания занималась организацией концертов исполнительницы, а также вела деятельность радиостанции «Радио Алла» в 2010 году. «АБП» была оформлена на директора артистки Елену Чупракову.

Из документов следует, что реклама выступлений Пугачевой представляла общественную значимость, а потому размещалась бесплатно в качестве наружной социальной рекламы. По информации издания, с 2019 по 2021 год ежегодная прибыль компании уменьшилась в 23 раза — до трех миллионов рублей.

В октябре Алла Пугачева подтвердила свой переезд из России в Израиль и поблагодарила поклонников.

Ранее танцевальному коллективу из Москвы запретили выступать под песню Пугачевой.

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Анастасия Астахова
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