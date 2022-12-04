Юрист назвал причину ликвидации последней российской компании Пугачевой

Юрист Марочкин: Пугачева решила ликвидировать компанию «АБП» из-за отсутствия дохода

Звездный юрист Андрей Марочкин назвал причину ликвидации последней принадлежавшей певице Алле Пугачевой отечественной компании ООО «АБП». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Полагаю, что Алла Борисовна закрывает предприятие «АБП», поскольку оно давно не приносит доходов, а налоговую отчетность сдавать надо, соответственно, нужно платить зарплату людям, которые будут этим заниматься», — предположил Марочкин.

Юрист отметил, что говорить об окончательном решении знаменитости закрыть бизнес в России пока рано, так как она не закрыла свое ИП. Об этом решении станет известно в начале следующего года, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева начала работу по ликвидации фирмы «АБП», которая занималась организацией концертов певицы, а также вела деятельность радиостанции «Радио Алла» в 2010 году. «АБП» была оформлена на директора артистки Елену Чупракову. По информации «Октагона», с 2019 по 2021 год ежегодная прибыль компании уменьшилась в 23 раза — до трех миллионов рублей.