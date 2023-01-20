Егор Кончаловский высказался о «достаточном наказании» для уехавших звезд

Егор Кончаловский считает, что уехавшие звезды не обретут популярность в других странах

Режиссер Егор Кончаловский высказался о «достаточном наказании» для уехавших из России звезд. Об этом сообщает KP.RU.

Кинематографист считает, что эти артисты не обретут популярность в других странах. «Потому что, конечно, в других странах они не смогут быть столь популярными. Были и другие артисты, которые славили нашего врага. Это все очень унизительно для них самих же», — сказал он.

Кончаловский также высказался о позиции певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Он заявил, что ему обидно, что такая легенда, как Пугачева, сейчас «сыпется». При этом режиссер отметил, что с пониманием относится к тому, что она поддерживает своего супруга.

«И просто по-человечески я ее понимаю. Мне просто жаль. А Максим — бог с ним, я его прекрасно знаю», — сказал Кончаловский.

Он также прокомментировал высказывания актера Артура Смольянинова (признан Минюстом РФ иноагентом), который сказал, что если бы ему пришлось воевать, он бы был на стороне Украины. «Я не берусь его осуждать. Потому что мне кажется, что такая позиция даже менее опасная, чем если такой враг сидит в тылу и может принимать какие-то решения. Тут он открыто заявил, что он враг», — высказался режиссер. Он подчеркнул, что страна дала актеру многое.

