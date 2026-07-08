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15:27, 8 июля 2026ЦенностиЭксклюзив

Звезда «Эмили в Париже» посетила показ российского бренда во Франции

Актриса Эшли Парк посетила показ российского бренда YANINA Couture в Париже
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Yanina Couture

Американская актриса Эшли Парк посетила показ российского модного дома YANINA Couture, который проходил в рамках Недели высокой моды во Франции. Снимки с парижского мероприятия «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе бренда.

Звезда сериала «Эмили в Париже» предстала перед камерами в одном из кутюрных образов марки. Новую коллекцию, получившую название «Провокация», представили в Pavillon Gabriel на Елисейских полях. Известно, что открывала и закрывала модное шоу супермодель Татьяна Дягилева.

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Среди гостей, помимо Парк, были актрисы Харт Евангелиста и Джессика Каяне, коллекционер Дебора Ханг, манекенщица Снежана Онопко, блогерша Мари Лист, историк моды Анатоль Вовк, топ-модель Юлия Арфуш и другие знаменитости.

Ранее в июле российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова поблагодарила итальянский бренд Gucci за приглашение на модный показ.

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