Кусок лопнувшей шины пассажирского самолета залетел в двигатель и отключил его

Двигатель пассажирского самолета Iberia отказал сразу после взлета в аэропорту Франции

Пассажирский самолет авиакомпании Iberia на несколько часов заблокировал взлетную полосу в аэропорту Франции — его двигатель отказал сразу после взлета. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел в авиагавани Нант Атлантик 6 июля. Лайнер, выполнявший рейс для авиаперевозчика Air Nostrum, вылетел в международный аэропорт Мадрида из Нанта, однако сразу же запросил аварийную посадку, так как один из двигателей вышел из строя. Предположительно, причиной неисправности стал кусок лопнувшей при разгоне шины, который залетел в мотор и отключил его.

Борт совершил жесткую посадку и занял рулевую дорожку аэродрома. После этого пассажиров эвакуировали и разместили в гостинице. При этом единственная взлетно-посадочная полоса (ВПП) оказалась заблокирована для посадок. Наземные службы проверяли состояние ВПП и воздушного судна четыре часа, за это время прибывшие самолеты из Лондона, Женевы, Ниццы, Тулузы, Лиона и Порту развернули обратно. Еще шесть рейсов отменили, а перелеты из Берлина, Монпелье, Лиона и Амстердама были задержаны.

Ранее двигатели двух Superjet вышли из строя с разницей в полчаса в Шереметьево. Технические неполадки возникли на рейсах в Казань и из Нижнего Новгорода.