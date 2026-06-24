Двигатели двух Superjet вышли из строя с разницей в полчаса в Шереметьево

Shot: Двигатели двух Superjet вышли из строя с разницей в полчаса в аэропорту Шереметьево

Двигатели двух самолетов Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» вышли из строя с разницей почти в полчаса в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Первый борт должен был вылететь в Казань. Во время руления от терминала члены экипажа услышали сильные вибрации одного из двигателей, после чего лайнер поехал на стоянку. Уточняется, что на борту находились 79 пассажиров, никто из них не пострадал.

Второе воздушное судно прилетело из Нижнего Новгорода через 37 минут. После посадки пилоты увидели предупреждение о высокой вибрации силовой установки. Ее пришлось выключить и рулить на стоянку на одном двигателе. Позже специалисты обнаружили разрушенные кронштейны крепления трубопроводов системы регулирования турбины.

Оба борта пришлось отстранить от полетов. Расследованием инцидентов будет заниматься специальная комиссия Росавиации.

В марте самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск, совершил аварийную посадку в Пулково из-за технической поломки. У него оказалось неисправно шасси.

