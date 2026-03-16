Самолет с россиянами на борту приготовился к аварийной посадке в Пулково

У вылетевшего из Пулково в Мурманск самолета Sukhoi Superjet неисправно шасси

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 приготовился к аварийной посадке в Пулково из-за технической поломки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

У борта оказалось неисправно шасси. Воздушное судно не смогло выпустить стойку.

Согласно данным службы отслеживания рейсов Flightradar24, лайнер кружит в Ленинградской области рядом с деревней Новолисино.

Ранее рейс авиакомпании Emirates из Дубая в Москву перенесли на неопределенный срок из-за атаки беспилотника-камикадзе на международную воздушную гавань арабской страны. Россияне сообщили, что видели пламя и дым от горящего топлива из окна терминала.