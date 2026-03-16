Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:07, 16 марта 2026Путешествия

Самолет с россиянами на борту приготовился к аварийной посадке в Пулково

У вылетевшего из Пулково в Мурманск самолета Sukhoi Superjet неисправно шасси
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 приготовился к аварийной посадке в Пулково из-за технической поломки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

У борта оказалось неисправно шасси. Воздушное судно не смогло выпустить стойку.

Согласно данным службы отслеживания рейсов Flightradar24, лайнер кружит в Ленинградской области рядом с деревней Новолисино.

Ранее рейс авиакомпании Emirates из Дубая в Москву перенесли на неопределенный срок из-за атаки беспилотника-камикадзе на международную воздушную гавань арабской страны. Россияне сообщили, что видели пламя и дым от горящего топлива из окна терминала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok