Самолет с россиянами на борту приготовился к аварийной посадке в Пулково

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 приготовился к аварийной посадке в Пулково из-за технической поломки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
У борта оказалось неисправно шасси. Воздушное судно не смогло выпустить стойку.
Согласно данным службы отслеживания рейсов Flightradar24, лайнер кружит в Ленинградской области рядом с деревней Новолисино.
Ранее рейс авиакомпании Emirates из Дубая в Москву перенесли на неопределенный срок из-за атаки беспилотника-камикадзе на международную воздушную гавань арабской страны. Россияне сообщили, что видели пламя и дым от горящего топлива из окна терминала.