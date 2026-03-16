09:19, 16 марта 2026Путешествия

Десятки российских туристов застряли в аэропорту Дубая из-за атаки БПЛА

Shot: Российские туристы застряли в аэропорту Дубая после атаки иранских БПЛА
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jumana El Heloueh / File Photo / Reuters

Десятки российских туристов застряли в аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после атаки иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, рейс авиакомпании Emirates из Дубая в Москву перенесли на неопределенный срок из-за атаки бесплотника-камикадзе на международную воздушную гавань арабской страны. Россияне сообщают, что видят пламя и дым от горящего топлива из окна терминала.

Уточняется, что путешественники летели стыковочным рейсом с острова Бали через Дубай. Часть граждан России отвезли в отель Coral Dubai, они находятся у ресепшена без заселения. Пожар на аэродроме спровоцировал отмену и задержки не менее 15 рейсов, так как самолеты не смогли приземлиться вовремя. Информации о пострадавших нет.

Ранее появились подробности о продолжающейся третий день атаке дронов на Москву. С 15 марта российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 48 украинских дронов, летевших на столицу.

