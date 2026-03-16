08:05, 16 марта 2026Россия

Появились подробности о продолжающейся третий день атаке дронов на Москву

Mash: Очевидцы заметили БПЛА в Наро-Фоминском и Солнечногорском округах
Майя Назарова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Появились подробности о продолжающейся третий день атаке дронов на Москву. По данным Telegram-канала Mash, очевидцы заметили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Наро-Фоминском и Солнечногорском округах.

Кроме того, как утверждает издание, беспилотники регистрировали в Истринском районе, Можайске и в деревне Рассудово. Взрывы также слышали в Кубинке, Подольске, Дубне и Домодедово.

По данным Mash, с 22:54 15 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 48 украинских дронов, летевших на столицу.

В четырёх московских аэропортах начали действовать временные ограничения — авиагавани Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами.

В ночь на 15 марта силы ПВО сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.

