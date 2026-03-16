Названо число сбитых за выходные дни на подлете к Москве беспилотников

Собянин: На подлете к Москве сбиты 145 БПЛА за выходные дни

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще несколько беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Так, общее число сбитых за выходные дни дронов достигло 145. О ликвидации четырех из них градоначальник рассказал в 05:43, до этого сообщение об уничтожении двух беспилотников поступило в 05:31.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других деталей мэр не назвал.

В ночь на 15 марта средства противовоздушной обороны сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.

