06:18, 16 марта 2026

Названо число сбитых за выходные дни на подлете к Москве беспилотников

Собянин: На подлете к Москве сбиты 145 БПЛА за выходные дни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще несколько беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Так, общее число сбитых за выходные дни дронов достигло 145. О ликвидации четырех из них градоначальник рассказал в 05:43, до этого сообщение об уничтожении двух беспилотников поступило в 05:31.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других деталей мэр не назвал.

В ночь на 15 марта средства противовоздушной обороны сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.

    Последние новости

    На Украине заявили, что Трамп разбил две главные надежды Зеленского. О чем идет речь?

    В Москве основатель бренда сковородок и другой посуды сбежал из-под домашнего ареста

    Россияне признались в непонимании капремонта

    Ученым впервые удалось «оживить» мозг после глубокой заморозки

    В России спрогнозировали повышение цен на нефть

    Трамп напомнил НАТО про американскую помощь Украине

    Названо число сбитых за выходные дни на подлете к Москве беспилотников

    Россиянам напомнили забытое значение слова «живот»

    В Харькове рассказали о защищающих мужчин от ТЦК женщинах

    Россиянам назвали способы защиты от клещей

    Все новости
