Рядом с Москвой сбили более 60 беспилотников за день. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года.

Вечером 14 марта работу аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничивали на фоне атаки дронов, сообщала Росавиация. Вскоре ограничения были сняты.

Последний раз Собянин сообщал о сбитых на подлете к Москве дронах 8 марта. В общей сложности московские силы ПВО тогда уничтожили минимум шесть беспилотников.

ПВО отразили десятичасовую атаку украинских БПЛА

В Министерстве обороны сообщили, что 14 марта средства ПВО за 10 часов сбили 280 украинских БПЛА. Попытка атаки была предпринята в период с 11:00 до 21:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московского региона, в том числе 47 БПЛА, летевших на Москву Министерство обороны России

Также известно, что за утро того же дня над российскими регионами перехвачено и уничтожено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, атаке подверглись Брянская, Белгородская, Курская и Смоленская области.

Оперштаб Белгородской области сообщил, что в Шебекино беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал коммерческий объект, в результате чего пострадали четыре женщины. Их госпитализировали с баротравмами. Пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение будет продолжено амбулаторно.

ВСУ ударили по российскому городу британскими ракетами

10 марта Вооруженные силы Украины нанесли удар по Брянску британскими высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Ракета упала в район крупной транспортной развязки, рядом с которой находятся торговый центр и жилой сектор. В результате атаки не выжили шестеро местных жителей.

Губернатор региона Александр Богомаз назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом и уточнил, что в городе принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий атаки.

Всего ВСУ использовали в атаке на Брянск семь ракет Storm Shadow. Их запускали с тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что удар ВСУ ракетами большой дальности Storm Shadow был невозможен без британских специалистов.

Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем, и мы это, естественно, учитываем Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

По его словам, ответ на ракетный удар украинской армии по российскому городу определят ВС РФ.