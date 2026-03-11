Реклама

Кремль высказался об участии Британии в атаке ВСУ на Брянск

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow был невозможен без британских специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем, и мы это, естественно, учитываем», — отметил представитель Кремля.

Вечером 10 марта Украина атаковала Брянск ракетами Storm Shadow. Жертвами налета стали два человека, еще как минимум 16 — пострадали. Уточняется, что ракета упала в район крупной транспортной развязки — рядом с ней находятся торговый центр и жилой сектор.

