Кремль высказался об участии Британии в атаке ВСУ на Брянск

Песков: Удар ВСУ по Брянску был невозможен без британских специалистов

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow был невозможен без британских специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем, и мы это, естественно, учитываем», — отметил представитель Кремля.

Вечером 10 марта Украина атаковала Брянск ракетами Storm Shadow. Жертвами налета стали два человека, еще как минимум 16 — пострадали. Уточняется, что ракета упала в район крупной транспортной развязки — рядом с ней находятся торговый центр и жилой сектор.