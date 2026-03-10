Реклама

Россия
19:57, 10 марта 2026Россия

ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

ВСУ ударили по Брянску британскими крылатыми ракетами Storm Shadow
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вечером во вторник, 10 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянску. По данным Telegram-канала Mash и ряда других изданий, атака по городу велась британскими высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow.

Жертвами налета стали два человека, еще как минимум 16 — пострадали. Кроме того, в результате атаки оказались повреждены около 20 автомобилей. Уточняется, что ракета упала в район крупной транспортной развязки — рядом с ней находятся торговый центр и жилой сектор.

Информацию о жертвах подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. Он назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом и уточнил, что в городе принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий атаки.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Под обстрел попал завод

По данным Mash, под удар ВСУ попал завод, производящий микросхемы для мобильных устройств. Во время украинской атаки на предприятии была пересменка, сотрудники собирались домой.

Всех пострадавших доставили в больницы, им оказывается необходимая помощь.

Издание Baza со ссылкой на местных жителей сообщило, что в черте города прогремело несколько взрывов. Густой черный дым поднимался над Советским районом.

Перед атакой в регионе была объявлена ракетная опасность, граждан призывали укрыться в помещениях с капитальными стенами и не подходить к окнам.

Фото: Cpl Mark Bailey RAF ASA / AP

По Брянску выпустили около семи ракет Storm Shadow

Telegram-канал Shot сообщил, что ВСУ использовали в атаке на Брянск около семи ракет Storm Shadow. Их запускали с тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24.

По информации авторов канала, данные самолеты наносили удары по российскому приграничному городу из Одесской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар ВСУ по Брянску. «Главком [ВСУ Александр] Сырский мне рассказал, что успешно прошла операция», — сказал украинский лидер.

