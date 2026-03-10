Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:28, 10 марта 2026Россия

Названо число ударивших по Брянску ракет Storm Shadow

Shot: Около семи ракет Storm Shadow выпустили ВСУ по Брянску
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

Около семи ракет Storm Shadow выпустили Вооруженные силы Украины (ВСУ) по Брянску. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что два человека стали жертвами удара по столице российского региона. По словам очевидцев, над городом после сильных взрывов поднялся густой черный дым.

До этого стало известно, что при ударе пострадали 12 человек. По данным Telegram-канала Mash, под удар попал завод, который производит микросхемы для мобильных устройств.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о жертвах и пострадавших, однако не назвал точное их число.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по столице российского региона выросло

    В Сенате США уличили Трампа во лжи об ударах по иранской школе

    Стало известно о наносивших ракетные удары по российскому региону украинских Су-24

    Зеленский высказался об участии в переговорах по Украине еще одной стороны

    В США резко повысили прогноз цен на нефть

    Иностранец голышом пробежал по улице в Таиланде и встревожил местных жителей

    Студентка заявила о домогательствах в московском такси

    Названо число ударивших по Брянску ракет Storm Shadow

    Названо максимальное время жевания жвачки без вреда для здоровья

    79-летняя Шер подогрела слухи о свадьбе с 40-летним рэпером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok