Названо число ударивших по Брянску ракет Storm Shadow

Shot: Около семи ракет Storm Shadow выпустили ВСУ по Брянску

Около семи ракет Storm Shadow выпустили Вооруженные силы Украины (ВСУ) по Брянску. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что два человека стали жертвами удара по столице российского региона. По словам очевидцев, над городом после сильных взрывов поднялся густой черный дым.

До этого стало известно, что при ударе пострадали 12 человек. По данным Telegram-канала Mash, под удар попал завод, который производит микросхемы для мобильных устройств.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о жертвах и пострадавших, однако не назвал точное их число.