Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:43, 10 марта 2026Россия

Стало известно о 12 пострадавших после удара ракетами Storm Shadow по российскому городу

Mash: 12 человек пострадали в результате удара ракет Storm Shadow по Брянску
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по Брянску пострадали 12 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, под удар попал завод, который производит микросхемы для мобильных устройств. Во время украинской атаки на предприятии началась пересменка и сотрудники собирались домой.

Пострадавших на данный момент госпитализировали. Каких-либо других подробностей об атаке на данный момент нет.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по дорожной технике в Брянской области. Атака была совершена с помощью FPV-дронов в поселке Суземка. В результате удара поврежден специализированный грузовой автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При ударе ВСУ ракетами Storm Shadow по столице российского региона погибли люди

    Названо максимальное время жевания жвачки без вреда для здоровья

    79-летняя Шер подогрела слухи о свадьбе с 40-летним рэпером

    Уиткофф заявил о переносе переговоров России и Украины

    Дочь Лазаревой и Шаца назвала самый наркоманский город мира

    Подмосковные врачи спасли ребенка весом 1750 граммов

    На территории больницы нашли 34 древнеримские гробницы

    Популярный кроссовер Jetour получил новую версию в России

    Развеян миф о вреде популярных продуктов для памяти

    В Конгрессе США опровергли доводы Трампа в пользу войны с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok