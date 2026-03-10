Стало известно о 12 пострадавших после удара ракетами Storm Shadow по российскому городу

Mash: 12 человек пострадали в результате удара ракет Storm Shadow по Брянску

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по Брянску пострадали 12 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, под удар попал завод, который производит микросхемы для мобильных устройств. Во время украинской атаки на предприятии началась пересменка и сотрудники собирались домой.

Пострадавших на данный момент госпитализировали. Каких-либо других подробностей об атаке на данный момент нет.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по дорожной технике в Брянской области. Атака была совершена с помощью FPV-дронов в поселке Суземка. В результате удара поврежден специализированный грузовой автомобиль.