ВСУ ударили по дорожной технике в регионе России

Богомаз: ВСУ ударили по дорожной технике в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по дорожной технике в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По данным губернатора, атака была совершена с помощью FPV-дронов в поселке Суземка. В результате удара поврежден специализированный грузовой автомобиль.

Уточняется, что при атаке никто не пострадал. «Работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз.

Ранее сообщалось, что в ночь со 2 на 3 марта ВСУ атаковали регионы России 16 беспилотными летательными аппаратами. Под удар попали Крым, Белгородская и Астраханская области.