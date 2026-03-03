Реклама

Россия
18:29, 3 марта 2026Россия

ВСУ ударили по дорожной технике в регионе России

Богомаз: ВСУ ударили по дорожной технике в Брянской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по дорожной технике в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По данным губернатора, атака была совершена с помощью FPV-дронов в поселке Суземка. В результате удара поврежден специализированный грузовой автомобиль.

Уточняется, что при атаке никто не пострадал. «Работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз.

Ранее сообщалось, что в ночь со 2 на 3 марта ВСУ атаковали регионы России 16 беспилотными летательными аппаратами. Под удар попали Крым, Белгородская и Астраханская области.

    ВСУ ударили по дорожной технике в регионе России

