Россия
07:31, 3 марта 2026Россия

Раскрыты данные об атаке ВСУ на регионы России на фоне слов Зеленского о нехватке оружия

В ночь на 3 марта ВСУ атаковали регионы России 16 беспилотными аппаратами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь со 2 на 3 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регионы России 16 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Данные о ночной атаке раскрыло российское Министерство обороны.

По информации оборонного ведомства, под удар попали Крым, Белгородская и Астраханская области. Больше всего БПЛА — восемь единиц — было уничтожено над первым из перечисленных субъектов федерации. О каких-либо разрушениях на земле в сообщении Минобороны не говорится.

Атака была произведена на фоне слов Владимира Зеленского о его страхе из-за возможной нехватки оружия, которое, как он полагает, может направляться Западом на собственные нужды во время операции против Ирана.

Ранее сообщалось, что российские военные из группировки «Север» в районе населенного пункта Малые Проходы Дергачевского района Харьковской области обнаружили позицию украинских операторов БПЛА, с которой те атаковали территории Белгородской области. Удар попал на видео.

