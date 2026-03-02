Реклама

Удар по позиции атаковавших Белгород украинских операторов БПЛА попал на видео

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Северный Ветер / Telegram

Российские военные группировки «Север» в районе населенного пункта Малые Проходы Дергачевского района Харьковской области обнаружили позицию украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с которой они атаковали территории Белгородской области. Роликом работы «Северяне» поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

На кадрах видно обнаружение вражеской позиции, а также четкая работа по цели FPV-дроном: военные уничтожили позицию полностью, в том числе и дорогостоящее оборудование. Вражеская точка недалеко от Малых Проходов сгорела до тла.

Ранее на видео попал мощный удар российским «Солнцепеком» по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

