Зеленский рассказал о своем страхе на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Зеленский опасается, что Запад уменьшит поставки оружия Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский опасается, что Запад уменьшит поставки оружия Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он высказался в интервью Corriere della Sera.

«Мы можем столкнуться со сложностями в получении ракет и боеприпасов, чтобы защищать наше небо. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они тоже могут понадобиться, чтобы защищаться», — отмтеил он.

Зеленский также одобрил удары Соединенных Штатов и Израиля по Ирану. Однако он выразил опасения, что эскалация конфликта может иметь негативные последствия для Киева.

Ранее востоковед Иван Бочаров рассказал, что Иран намерен превратить конфликт с США и Израилем в затяжной и сделать его постоянным фактором на Ближнем Востоке. По словам эксперта, Иран хочет вовлечь в противостояние как можно больше стран и именно поэтому готов наносить удары по арабским странам.

До этого Бочаров назвал главную цель США и Израиля в операции против Ирана. По его мнению, они хотят спровоцировать коллапс в Исламской Республике.

