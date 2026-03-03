Зеленский рассказал о своем страхе на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Зеленский опасается, что Запад уменьшит поставки оружия Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский опасается, что Запад уменьшит поставки оружия Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он высказался в интервью Corriere della Sera.

«Мы можем столкнуться со сложностями в получении ракет и боеприпасов, чтобы защищать наше небо. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они тоже могут понадобиться, чтобы защищаться», — отмтеил он.

Зеленский также одобрил удары Соединенных Штатов и Израиля по Ирану. Однако он выразил опасения, что эскалация конфликта может иметь негативные последствия для Киева.

Ранее востоковед Иван Бочаров рассказал, что Иран намерен превратить конфликт с США и Израилем в затяжной и сделать его постоянным фактором на Ближнем Востоке. По словам эксперта, Иран хочет вовлечь в противостояние как можно больше стран и именно поэтому готов наносить удары по арабским странам.

До этого Бочаров назвал главную цель США и Израиля в операции против Ирана. По его мнению, они хотят спровоцировать коллапс в Исламской Республике.